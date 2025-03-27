19-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна девятого этажа в Алматы

Смерть 19-летней девушки расследуют полицейские Алматы. Она выпала из окна девятого этажа. Трагедия случилась в одном из крупных жилых комплексов недалеко от центра города, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел рано утром 27 марта. Предположительно, минувшей ночью девушка поссорилась со своим молодым человеком. После конфликта она выпала из окна квартиры на девятом этаже с телефоном в руках и разбилась насмерть. Погибшей было всего 19 лет.

"Полицейские завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.

Ранее, в декабре 2024 года, стало известно, что в Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.