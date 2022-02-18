Потепление во всех регионах Казахстана ожидается в выходные

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 19-21 февраля 2022 года.

В предстоящие трое суток обширный антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана. Ему вслед на запад республики начинает смещаться ложбина Северо-Западного циклона, которая принесет с собой: с 19 по 21 февраля на запад – осадки в виде дождя и снега, 20-21 февраля на северо-запад, 21 февраля на север страны – снег, усиление ветра и гололедные явления. Повышение температурного фона ожидается на всей территории страны. РГП «Казгидромет»

По данным синоптиков, температура воздуха начнет повышаться.

На западе ночью от -5 до +5°C, днем – до +2…+13°C.

На севере, северо-западе ночью до -5...-16°C, днем – от -8 до +2°C.

В центре, на востоке ночью до -8...-17°C, днем – до -1...-10°C.

На юге, юго-востоке ночью до -5...+5°C, днем – до +5...+13°C.