Советы юриста: как и зачем нужно оформлять задаток при покупке недвижимости

Алтынай Мекешева также является медиатором, преподавателем и тренером в Республиканской нотариальной палате РК.

Как отметила специалист, при покупке недвижимости не стоит торопиться сразу оформлять сделку, а заключить соглашение о задатке, и вот почему.

Чтобы подписать договор купли-продажи недвижимости, продавцу нужно быть уверенным заранее, что намерения покупателя действительно серьезные. То есть если стороны заключили нотариальное соглашение о задатке, то продавец точно уверен, что если покупатель не сможет найти полную сумму денег или передумает, то вся сумма задатка останется у него. Нотариус Алтынай Мекешева

В свою очередь покупателю необходимо подготовить деньги, а если это ипотека, то оплатить отчет об оценке, отправить документы в банк, согласовать, проверить на юридическую чистоту.

Специалист пояснила, что задаток, а обычно это сумма от 200 000 тенге, – гарантия того, что продавец не передумает продавать, а покупатель – покупать, что цена не изменится, люди не забудут вовремя выписаться, сроки заключения основной̆ сделки не сдвинутся, а оговоренная в соглашении мебель останется.

Теперь представьте себя на месте любой̆ из сторон: вы ударили по рукам, а другая сторона передумала/подняла цену/заложила квартиру в банк и так далее. В лучшем случае вы потеряли время, а в худшем – деньги, нервы и альтернативные варианты.

Нотариальное соглашение о задатке фиксирует все договоренности, ведь в случае нарушения со стороны покупателя задаток остается у продавца, а если нарушает условия продавец, то он возвращает покупателю деньги в двойном размере. Алтынай Мекешева

Таким образом, совершая сделки у нотариуса с учетом законной защиты, вы обезопасите свои сбережения и получите профессионально оформленный документ.