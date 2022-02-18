Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:24 18.02.2022

Рост цен на некоторые лекарства объяснили в Минздраве РК

Лекарства, Минздрав, цены Фото: Акимат Алматы
Предельные цены определены по 7 тыс. наименованиям лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90% случаев цены не повысились, сообщил на брифинге вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Для недопущения роста цен министерством определены предельные цены. Этот вопрос регламентируется приказом. Предельные цены определены по 7 тыс. наименованиям лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90% случаев цены не повысились. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев

Он добавил, что повышение было лишь по 10% медпрепаратов, но аналогичная ситуация была и на международном рынке.

В дальнейшем, чтобы не потерять их (поставщиков. – Прим. ред.), мы должны были согласиться на такое повышение. Это получается где-то 300 наименований. На 90% лекарственных средств повышения не было. По ним идет даже на 14% понижение цен. Сегодня по регулированию цен на лекарства работа такая. Вице-министр здравоохранения
Айша Тулеубекова
Минздрав РК Казахстан
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
Цены на жилье — какие изменения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты
17.02.2022
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все