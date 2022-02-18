13:24 18.02.2022
Рост цен на некоторые лекарства объяснили в Минздраве РК
Фото: Акимат Алматы
Предельные цены определены по 7 тыс. наименованиям лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90% случаев цены не повысились, сообщил на брифинге вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Для недопущения роста цен министерством определены предельные цены. Этот вопрос регламентируется приказом. Предельные цены определены по 7 тыс. наименованиям лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90% случаев цены не повысились. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев
Он добавил, что повышение было лишь по 10% медпрепаратов, но аналогичная ситуация была и на международном рынке.
В дальнейшем, чтобы не потерять их (поставщиков. – Прим. ред.), мы должны были согласиться на такое повышение. Это получается где-то 300 наименований. На 90% лекарственных средств повышения не было. По ним идет даже на 14% понижение цен. Сегодня по регулированию цен на лекарства работа такая. Вице-министр здравоохранения