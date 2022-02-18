Рост цен на некоторые лекарства объяснили в Минздраве РК

Для недопущения роста цен министерством определены предельные цены. Этот вопрос регламентируется приказом. Предельные цены определены по 7 тыс. наименованиям лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90% случаев цены не повысились. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев

Он добавил, что повышение было лишь по 10% медпрепаратов, но аналогичная ситуация была и на международном рынке.