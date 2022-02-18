20 нападений на больницы совершено за период ЧП в Казахстане

За весь период ЧП в медорганизации за помощью обратились 2740 пострадавших. Из них амбулаторную помощь получили 1843 человека, госпитализированы 897 человек. Из них 188 человек находились в реанимационном отделении. На сегодня выписан 891 пациент. Количество умерших в медорганизациях – 177 человек. На сегодня в стационарах находятся на лечении и продолжают лечение шесть человек: по три пациента в Алматы и Кызылорде, один из них – в тяжелом состоянии, у него пулевое ранение. Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Байсеркин

Он добавил, что в трех регионах страны пострадали несовершеннолетние дети, двое погибли от пулевого ранения в Алматы, 7 госпитализированы с различными огнестрельными ранениями. Из них четверо несовершеннолетних в Алматы, двое – в Алматинской области и один – в Жамбылской области.

Также одна беременная пострадала от распыления газа в Алматинской области. В целом за этот период были нападения на 20 объектов здравоохранения. Из них пять – это стационары, один объект ПМСП, 14 аптек, которые находились в Алматы. У нас пострадали за этот период семь медработников, из них пятеро – в Алматы и по одному – в Шымкенте и Алматинской области. Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Байсеркин

По его словам, во время беспорядков было повреждено 46 машин скорой помощи. Наибольшее их количество приходится на город Алматы – 32 авто, четыре авто не подлежат ремонту.

Глава комитета сообщил, что в период ЧП для обеспечения достаточного объема крови из столицы в Республиканский центр крови города Алматы было доставлено порядка 360 доз крови для создания резерва на случай дальнейшего осложнения ситуации.

Кроме того, совместно с МВД были приняты экстренные меры по круглосуточной охране лекарств на крупных складах «СК-Фармация» в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе.