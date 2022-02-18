Малый бизнес освободят от членских взносов в НПП «Атамекен»

Нариман Абильшаиков сообщил, что на сегодня плательщиками обязательных членских взносов являются более 21 тыс. субъектов малого бизнеса, или 74% от общего числа плательщиков. При этом поступления от взносов составляют 1,2 млрд тенге, или менее 17% от общих поступлений.

Рабочей группой по трансформации было предложено освободить малый бизнес от уплаты членских взносов. Если решение об освобождении будет поддержано съездом, то число плательщиков взноса сократится с 29 тыс. до 7 тыс., то есть в четыре раза. Это станет серьезной поддержкой малому бизнесу. Потери предлагаем компенсировать за счет оптимизации расходов Нацпалаты. Первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков

Ссылаясь на статью 29 Закона РК «О Национальной палате предпринимателей», спикер сообщил, что членские взносы утверждаются на заседании съезда.

Предлагаем принять решение об освобождении субъектов малого бизнеса от обязательных членских взносов в Нацпалату. В дальнейшем внести соответствующую норму в Закон «О национальной палате предпринимателей». Прошу поддержать. Нариман Абильшаиков

В результате его предложение было поддержано большинством голосов делегатов съезда.