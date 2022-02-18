В Минздраве объяснили, почему невозможна платная вакцинация Pfizer

К сожалению, не дают нам согласия на платную вакцинацию. В компании считают, что это приведет к косвенной перепродаже. В рамках договора между Министерством здравоохранения и компанией косвенная перепродажа не разрешается. В этой связи мы пришли к решению, что платная вакцинация Pfizer невозможна. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев

Отметим, на сегодняшний день вакцинироваться Pfizer в Казахстане могут беременные и кормящие женщины, дети с 12 лет. Также вакцина доступна для ревакцинации медицинским работникам, лицам старше 60 лет.