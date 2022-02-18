14:09 18.02.2022
В Минздраве объяснили, почему невозможна платная вакцинация Pfizer
Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, почему компания Pfizer не дает согласие на проведение платной вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Zakon.kz.
К сожалению, не дают нам согласия на платную вакцинацию. В компании считают, что это приведет к косвенной перепродаже. В рамках договора между Министерством здравоохранения и компанией косвенная перепродажа не разрешается. В этой связи мы пришли к решению, что платная вакцинация Pfizer невозможна. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев
Отметим, на сегодняшний день вакцинироваться Pfizer в Казахстане могут беременные и кормящие женщины, дети с 12 лет. Также вакцина доступна для ревакцинации медицинским работникам, лицам старше 60 лет.
С 17 февраля решением Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 вакцинироваться Pfizer смогут лица с ограниченными возможностями.