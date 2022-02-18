14:40 18.02.2022
Джоковичу разрешили выступить на турнире в Дубае
Фото: Instagram/djokernole
Первая ракетка мира Новак Джокович вернулся к тренировкам, чтобы принять участие в турнире ATP-500 на кортах ОАЭ. Соревнования в Дубае стартуют 21 февраля, сообщает Zakon.kz.
Лучший теннисист планеты начал подготовку к своему первому турниру в нынешнем сезоне. Джокович уже прибыл на место соревнований и провел несколько тренировок на корте. Серб посеян на этих соревнованиях под первым номером.
Новак Джокович пропустил начало сезона, его не допустили на Australian Open-2022 в январе. Теннисист прилетел в Мельбурн с помощью медотвода, который позволял не вакцинироваться от COVID-19. Однако власти Австралии не поверили сербу и через суд аннулировали его визу, а затем и вовсе депортировали спортсмена.
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