Джоковичу разрешили выступить на турнире в Дубае

Лучший теннисист планеты начал подготовку к своему первому турниру в нынешнем сезоне. Джокович уже прибыл на место соревнований и провел несколько тренировок на корте. Серб посеян на этих соревнованиях под первым номером.

Новак Джокович пропустил начало сезона, его не допустили на Australian Open-2022 в январе. Теннисист прилетел в Мельбурн с помощью медотвода, который позволял не вакцинироваться от COVID-19. Однако власти Австралии не поверили сербу и через суд аннулировали его визу, а затем и вовсе депортировали спортсмена.

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