Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:52 18.02.2022

В Минздраве объяснили появление поддельных паспортов вакцинации у казахстанцев

Паспорт вакцинации, коронавирус, Минздрав Фото: Zakon.kz
Поддельный паспорт вакцинации могут приписать из-за ошибки медработника или намеренно. В любом случае пациенты могут обращаться к нам в Минздрав, объяснил на брифинге директор Департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге представители СМИ сообщили, что в Казахстане участились жалобы на поддельные паспорта вакцинации, которые стали приписывать уже вакцинированным гражданам.

Был приведен пример, что жительница Алматы получила SMS об успешной вакцинации в Кызылорде, несмотря на то, что никогда не посещала этот город.

Да, действительно, такие факты имеются. Причины могут быть разные: ошибки медработника при вводе информации о пациенте, в некоторых случаях это делается намеренно. Соответственно, пациенты могут обращаться к нам в Министерство здравоохранения.Директор Департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев

Он добавил, что в таких случаях в министерстве проводят проверку в отношении медицинской организации.

В случае, если факт приписки подтверждается, организация будет оштрафована.

Если факт приписки либо недостоверной информации подтверждается, то в данном случае со стороны Фонда социального медицинского страхования применяется экономическое воздействие, то есть медорганизацию штрафуют за некорректные сведения.Бейбит Есенбев
Айша Тулеубекова
COVID-19 Минздрав РК Казахстан
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
Цены на жилье — какие изменения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты
17.02.2022
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все