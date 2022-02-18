В Минздраве объяснили появление поддельных паспортов вакцинации у казахстанцев

На брифинге представители СМИ сообщили, что в Казахстане участились жалобы на поддельные паспорта вакцинации, которые стали приписывать уже вакцинированным гражданам.

Был приведен пример, что жительница Алматы получила SMS об успешной вакцинации в Кызылорде, несмотря на то, что никогда не посещала этот город.

Да, действительно, такие факты имеются. Причины могут быть разные: ошибки медработника при вводе информации о пациенте, в некоторых случаях это делается намеренно. Соответственно, пациенты могут обращаться к нам в Министерство здравоохранения. Директор Департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев

Он добавил, что в таких случаях в министерстве проводят проверку в отношении медицинской организации.

В случае, если факт приписки подтверждается, организация будет оштрафована.