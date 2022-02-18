14:52 18.02.2022
В Минздраве объяснили появление поддельных паспортов вакцинации у казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Поддельный паспорт вакцинации могут приписать из-за ошибки медработника или намеренно. В любом случае пациенты могут обращаться к нам в Минздрав, объяснил на брифинге директор Департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев, передает корреспондент Zakon.kz.
На брифинге представители СМИ сообщили, что в Казахстане участились жалобы на поддельные паспорта вакцинации, которые стали приписывать уже вакцинированным гражданам.
Был приведен пример, что жительница Алматы получила SMS об успешной вакцинации в Кызылорде, несмотря на то, что никогда не посещала этот город.
Да, действительно, такие факты имеются. Причины могут быть разные: ошибки медработника при вводе информации о пациенте, в некоторых случаях это делается намеренно. Соответственно, пациенты могут обращаться к нам в Министерство здравоохранения.Директор Департамента развития электронного здравоохранения Бейбит Есенбев
Он добавил, что в таких случаях в министерстве проводят проверку в отношении медицинской организации.
В случае, если факт приписки подтверждается, организация будет оштрафована.
Если факт приписки либо недостоверной информации подтверждается, то в данном случае со стороны Фонда социального медицинского страхования применяется экономическое воздействие, то есть медорганизацию штрафуют за некорректные сведения.Бейбит Есенбев