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15:14 18.02.2022

В Казахстане разработали план обеспечения продбезопасности на три года

план по продбезопасности на 2022-2024 годы Фото: pxhere
Министерство сельского хозяйства разработало проект Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

План предусматривает достижение следующих целей:

  1. Физическая доступность продовольственных товаров. Целевой индикатор: Уровень обеспеченности отечественными продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 80 %.

  2. Экономическая доступность продовольственных товаров. Целевой индикатор: Доля потребительских расходов населения на продовольственные товары не более 30%

  3. Качество и безопасность пищевой продукции. Целевой индикатор: Уровень удовлетворенности населения качеством пищевой продукции не менее 80%.

Для достижения каждой из них разработаны мероприятия.

К примеру, планируется увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции путем повышения урожайности сельскохозяйственных культур, поголовья и продуктивности в животноводстве, а также выявления новых резервов (расширение орошаемых земель, органика) с учетом конъюнктуры рынка.

Проект размещен на портале Открытые НПА для обсуждения до 24 февраля.

Лариса Черненко
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