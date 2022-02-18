В Казахстане разработали план обеспечения продбезопасности на три года

План предусматривает достижение следующих целей:

Физическая доступность продовольственных товаров. Целевой индикатор: Уровень обеспеченности отечественными продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 80 %. Экономическая доступность продовольственных товаров. Целевой индикатор: Доля потребительских расходов населения на продовольственные товары не более 30% Качество и безопасность пищевой продукции. Целевой индикатор: Уровень удовлетворенности населения качеством пищевой продукции не менее 80%.

Для достижения каждой из них разработаны мероприятия.

К примеру, планируется увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции путем повышения урожайности сельскохозяйственных культур, поголовья и продуктивности в животноводстве, а также выявления новых резервов (расширение орошаемых земель, органика) с учетом конъюнктуры рынка.

Проект размещен на портале Открытые НПА для обсуждения до 24 февраля.