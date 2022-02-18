15:17 18.02.2022
Токаев дал ряд поручений по развитию строительной отрасли
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на Акорде, президенту было доложено о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год.
Каирбек Ускенбаев проинформировал президента о ходе исполнения его поручений по созданию новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности. Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой, – отмечено в сообщении.
Кроме того, Токаев был проинформирован о проводимой министерством работе по предоставлению равного доступа к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем отечественных производителей.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли.