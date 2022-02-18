Казахстанцы Кузин и Морозов выступили на Олимпиаде-2022

Казахстанец Дмитрий Морозов выиграл свой забег, где его соперником стал американец Аустин Клеба. Дмитрий преодолел дистанцию за 1:09.61, а Денис Кузин пробежал «километр» за 1:10.07. Данные показатели оказались не очень высокими для попадания в призовую тройку. В итоге Морозов на 17-м месте, а Кузин – на 23-м.

Чемпионом Олимпиады-2022 на километровой дистанции стал голландец Томас Крол с результатом 1:07.92. Представитель Канады Лаурен Дюбрюель расположился на второй позиции, а бронзовая медаль уедет в Норвегию с Ховаром Лорентсеном.

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