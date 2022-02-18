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17:20 18.02.2022

Традиция сильнее коронавируса – болельщики меняются значками в Пекине

Пекин-2022 Фото: zakon.kz
Олимпиада – грандиозный праздник спорта со своей атмосферой и устоявшимися традициями. Корреспондент Zakon.kz, находящийся в Пекине, рассказывает об одном из самых популярных обычаев Игр.

Главный медиа-центр зимней Олимпиады-2022 в Пекине, очередь в сувенирный магазин. Журналисты, телевещатели, волонтеры ждут своей возможности купить подарки и не теряют время даром.

Очередь

Фото: zakon.kz

Болельщики переговариваются и очень внимательно рассматривают друг друга. Всех интересуют олимпийские значки и возможность заполучить в свою коллекцию редкий экземпляр.

Пекин-2022

Фото: zakon.kz

Достоверно неизвестно, на каких именно Олимпийских играх возникла эта традиция, когда любители спорта решили не просто коллекционировать значки, но и обмениваться ими. И даже коронавирус не смог ее нарушить.

Конечно, из-за пандемии и введенных ограничений в Китай не смогли приехать многие зарубежные болельщики-коллекционеры. Некоторые из них специально посещают Игры только ради того, чтобы выменять редкие экземпляры у спортсменов и туристов.

Естественно, в Пекине нет специальных точек для обмена значками, как это было на многих предыдущих Играх (опять-таки, пандемия), но удачные «сделки» все равно совершаются.

Китай, Пекин 2022 год

Фото: zakon.kz

Волонтеры зимней Олимпиады – студенты. Они активно поддерживают традицию и обмениваются значками. Более того, помогают новичкам в этом деле разжиться «стартовым капиталом». Часто это увлечение начинается именно со значков, подаренных волонтерами и другими болельщиками.

К примеру, эти два значка с талисманами Олимпиады-2022 были приобретены в сувенирном магазине, эмблему Игр вручили организаторы при регистрации, а символ Белорусского лыжного союза подарили коллеги-журналисты.

Коллекционирование

Фото: zakon.kz

Правила обмена просты — один к одному. Если нет значка, сгодится и любой сувенир из вашей родной страны. Например, шоколад с символикой Казахстана. Конечно, не все гости Олимпиады готовы на такой «неравноценный» обмен, поэтому придется использовать дар убеждения. Но тем интереснее процесс!

Альберт Ахметов
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