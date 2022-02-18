Традиция сильнее коронавируса – болельщики меняются значками в Пекине
Главный медиа-центр зимней Олимпиады-2022 в Пекине, очередь в сувенирный магазин. Журналисты, телевещатели, волонтеры ждут своей возможности купить подарки и не теряют время даром.
Фото: zakon.kz
Фото: zakon.kz
Конечно, из-за пандемии и введенных ограничений в Китай не смогли приехать многие зарубежные болельщики-коллекционеры. Некоторые из них специально посещают Игры только ради того, чтобы выменять редкие экземпляры у спортсменов и туристов.
Естественно, в Пекине нет специальных точек для обмена значками, как это было на многих предыдущих Играх (опять-таки, пандемия), но удачные «сделки» все равно совершаются.
Фото: zakon.kz
К примеру, эти два значка с талисманами Олимпиады-2022 были приобретены в сувенирном магазине, эмблему Игр вручили организаторы при регистрации, а символ Белорусского лыжного союза подарили коллеги-журналисты.
Фото: zakon.kz