Масленица: история и традиции праздника

Праздник Масленицы известен человечеству более тысячи лет: в разные периоды истории он менял традиции и содержание, но неизменно оставался любимым и народным. О том, как в течение веков менялся смысл праздника и какие традиции дошли до нас, рассказывает Zakon.kz.

История появления праздника Масленица уходит в дохристианские времена. Славянские народы в тот период поклонялись языческим богам, и на переломе зимы и весны – в день весеннего равноденствия – у них был установлен праздник. Они прощались с зимой и встречали весну. Считается, что соломенное чучело Масленица появилось именно тогда и символизировало собой зиму, которую радостно сжигали на костре. По мнению историков, празднования длились не одну, как сейчас, а две недели: семь дней до равноденствия и семь дней после.

Интересно, что до сих пор не найдено объяснение, откуда появилось народное название праздника – Масленица. По одной версии, в древние времена так пытались задобрить весну – умаслить ее, отсюда и название. Другая версия имеет более приземленный характер: для славянских народов масло считалось символом достатка, поэтому его использовали в различных культовых обрядах. В первые дни весны начинался отел коров, в семьях появлялось молоко, из которого сбивали масло – обязательный атрибут праздника. Наконец, по третьей версии, название появилось уже после Крещения Руси. Люди стали называть Масленицей последнюю неделю накануне Великого поста, когда мясо по уставу было уже запрещено "вкушать", а на все остальные продукты запрет не распространялся. Поэтому народ питался особенно обильно, ни в чем себе не отказывая, пек блины, щедро поливал их маслом и называл эти дни Масленицей.

Влияние христианства

После Крещения Руси смысл праздника, как и время его проведения, изменился. Теперь даты рассчитываются, исходя из Пасхалии – церковного календаря, по которому священнослужители рассчитывают день Пасхи и начало Великого поста. Поэтому дни праздника Масленицы меняются каждый год: в 2024 году начало Великого поста приходится на 18 марта, соответственно, праздничная неделя Масленицы пройдет с 11 по 17 марта. Церковное название недели – Сырная седмица, так как в эти дни запрещено есть мясо и мясные продукты, но разрешены все остальные, включая молочные. На сырной седмице уже не совершается Таинство Венчания.

После принятия христианства славянские народы отказались от языческих верований и обрядов, а сжигание соломенной куклы Масленицы в последний день праздника осталось как веселый аттракцион, когда всем вместе можно водить хороводы вокруг кострища, петь песни и радоваться первым солнечным лучам весны.

Традиции

Праздничные дни делят на два периода: узкая Масленица – с понедельника по среду, и широкая – с четверга по воскресенье. Народные забавы проходят в любые дни: на специально отведенных площадках строятся городки из снега, ставят соломенное чучело Масленицы, вешают качели, торговцы устанавливают свои прилавки, а затейники – разные причудливые аттракционы вроде гладкого столба с парой сапог наверху. Праздник Масленицы – время, когда с ветерком катались на санях, запряженных лошадьми, водили хороводы, играли в снежки "стенка на стенку", соревновались на ловкость и выносливость, штурмовали снежные городки и делали много еще чего веселого, о чем вспоминали потом весь год. Помимо народных гуляний, существовал и отдельный ритуал, расписанный по дням.

Понедельник. Встреча. В первый день и начиналась основная подготовка к народным гуляньям: сооружались снежные городки, вешались качели, лепили снежных баб и пр. В домах шла своя жизнь – хозяйки с утра начинали печь блины, сопровождая процесс разными присказками: "Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю". Или другая: "Блином угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите". Присказок существовало множество, и у каждой женщины были свои любимые. По традиции первыми блинами угощали нищих, ходивших в дни праздника по дворам и просящим милостыню. Остальные подавались к столу. В первый день Масленицы обязательно приглашали в гости родственников.

Вторник. Заигрыши. В этот день проводили смотрины невест и сватались. Если удавалось поладить, то свадьбу и венчание назначали на Красную горку (в этом году 12 мая). У девушек были свои присказки во время замешивания блинов: "Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю". Или другая: "Как угощение кончится, так любовь в мои двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает".

Среда. Лакомка. Знаменитое выражение "к теще на блины" пошло из традиции на Масленицу по средам ходить в гости к родителям супруги. Теща должна была встречать зятя стопкой блинов, а по количеству блюд на столе судили о том, какое отношение он к себе заслужил.

Четверг. Разгуляй. День начала широкой Масленицы. Хозяйки пекли дрожжевые блины, начинались народные гуляния. Отсиживаться дома было непринято, все стремились прийти на праздник. Гулянья продолжалось до позднего вечера, а завершались часто прыжками через костер, который обычно разжигали для освещения и согрева народа.

Пятница. Тещины вечерки. В этот день к молодым приходили родители жены. Традиционное угощение пекла дочь по рецепту, который достался ей от матери, а той – от бабушки и прабабушки. Для такого случая была своя присказка: "Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали".

Суббота. Золовкины посиделки. Золовками в народе называют сестер мужа. Молодые жены приглашали в гости золовок и своих незамужних подруг. В этот день было принято печь для них блины на кефирном тесте. Хозяйка также должна была приготовить для каждой гостьи какой-то подарок, а те, в свою очередь, дарили монетки за блины и угощенья.

Воскресенье. Прощеное воскресенье. Последний день Масленицы больше связан с приготовлениями к Великому посту. Утром шли на богослужение в храм, где после службы по церковной традиции просили друг у друга прощение и сами стремились в ответ прощать всех. Последний день Масленицы – это еще и последний день накануне строгого поста, когда разрешается еще любая еда, кроме мяса. Поэтому столы накрывались с особой щедростью. А торжества заканчивались сжиганием соломенного чучела Масленицы.

Казахстан и другие страны

В Казахстане праздник Масленицы не имеет официального статуса, но отмечается казахстанцами практически во всех городах. Как правило, на уровне городских властей и общественных организаций создается праздничная программа народных гуляний, выделяется место для сбора людей, установки там различных аттракционов, качелей, торговых рядов. Например, 17 марта в Алматы в парке сказаний народов Казахстана (Халиуллина, 45а) будет проходить ярмарка прикладного творчества, выступать фольклорный ансамбль, можно будет угоститься блинами и горячим чаем. Но особенно трепетно относятся к Масленице в семьях, где чтут традицию накануне Великого поста приглашать гостей, угощать их блинами и прочими разносолами.

Масленицу празднуют не только в Казахстане, России и других странах СНГ. Торжества в честь проводов зимы проходят во Франции, Греции, Швейцарии, Бельгии, Великобритании и других странах.