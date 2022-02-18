Куламбаева и Жукаев стали победителями зимнего Чемпионата РК по теннису

В женском финале республиканского первенства встретились Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова. Девушки очень часто сходятся в решающих матчах, попеременно обыгрывая друг друга. Как и на летнем чемпионате, так и в этот раз лучшей стала Жибек Куламбаева. 18 февраля алматинка была сильнее в финале зимнего чемпионата – 6:3, 7:5.

Фото: Instagram/dmitrichenkko

Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой турнира, заняв первое место и в парных играх. Она играла с Екатериной Дмитриченко, а их соперницами по финалу стали Аружан Сагандыкова и Софья Чурсина. Пара Куламбаева/Дмитриченко выиграла со счетом 4:6, 6:3, 10:7.

Фото: ktf.kz

У мужчин золотую медаль разыграли опытный Денис Евсеев и перспективный Бейбит Жукаев. Молодой представитель актауской школы тенниса Жукаев преподнес сюрприз, обыграв 351 ракетку мира со счетом 7:6, 6:2. Зато в финале парного разряда Евсеев в дуэте с Григорием Ломакиным сумел обыграть Бейбита с его партнером Тимуром Мауленовым – 7:6, 6:0.

Фото: Instagram/ktf.kz

Помимо наград теннисисты получат финансовое поощрение. За первое место в одиночном разряде чемпион получит три млн тенге, за второе – больше 2 млн тенге, за третье место – больше 1 млн тенге. В парном разряде победители получат больше 1 млн тенге (на двоих), а финалисты – больше полмиллиона тенге (на двоих).