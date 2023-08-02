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Бейбит Жукаев проиграл в первом круге турнира АТР-250 в Мексике

Бейбит Жукаев проиграл в матче первого круга на турнире АТР-250 в Мексике Фото: ktf.kz
В Лос-Кабосе (Мексика) проходит турнир серии АТР-250 с хардовым покрытием. В основной сетке одиночного разряда казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход во второй раунд казахстанец проиграл представителю Беларуси Илье Ивашко со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Жукаев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10.

Стоит отметить, что в основную сетку одиночного разряда казахстанец пробился благодаря победам в квалификации соревнования. Бейбит Жукаев впервые сыграл в основной сетке турнира серии АТР-250.


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