Бейбит Жукаев проиграл в первом круге турнира АТР-250 в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) проходит турнир серии АТР-250 с хардовым покрытием. В основной сетке одиночного разряда казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В матче за выход во второй раунд казахстанец проиграл представителю Беларуси Илье Ивашко со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Жукаев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10.

Стоит отметить, что в основную сетку одиночного разряда казахстанец пробился благодаря победам в квалификации соревнования. Бейбит Жукаев впервые сыграл в основной сетке турнира серии АТР-250.



