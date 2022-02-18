Смаилов ответил на просьбу бизнеса не вводить маркировку товаров в Казахстане

Маркировка – эта система прослеживаемости товаров. Если мы не будем вводить маркировку, а все соседние страны ввели, то весь их «серый» товарооборот к нам хлынет и наш добросовестный бизнес просто умрет, потому что по демпинговым ценам весь этот теневой, серый товар окажется на нашем рынке. Нам придется защищаться в любом случае. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства сообщил, что маркировка товаров направлена на снижение теневого рынка и защиту добросовестного бизнеса.

Этот вопрос поднял член правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров. Он сообщил, что предприниматели называют эту системы «новым квазиналогом».

При этом у бизнеса, по его словам, вызывает вопрос сама система введения маркировки в Казахстане: предприниматели несут убытки из-за внедряемых дополнительных требований – покупка оборудование, приобретение кодов, настройка информсистемы.