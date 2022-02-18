17:30 18.02.2022
Смаилов ответил на просьбу бизнеса не вводить маркировку товаров в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на IX внеочередном Съезде НПП «Атамекен» рассказал, для чего в стране вводится маркировка товаров, передает корреспондент Zakon.kz.
Маркировка – эта система прослеживаемости товаров. Если мы не будем вводить маркировку, а все соседние страны ввели, то весь их «серый» товарооборот к нам хлынет и наш добросовестный бизнес просто умрет, потому что по демпинговым ценам весь этот теневой, серый товар окажется на нашем рынке. Нам придется защищаться в любом случае. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Глава правительства сообщил, что маркировка товаров направлена на снижение теневого рынка и защиту добросовестного бизнеса.
Этот вопрос поднял член правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров. Он сообщил, что предприниматели называют эту системы «новым квазиналогом».
При этом у бизнеса, по его словам, вызывает вопрос сама система введения маркировки в Казахстане: предприниматели несут убытки из-за внедряемых дополнительных требований – покупка оборудование, приобретение кодов, настройка информсистемы.
По меховым изделиям, табаку и обуви введена обязательная маркировка, планируется маркировка лекарственных средств и легкой промышленности. Ранее рассматривалось введение маркировки молочной продукции. Бизнес-сообщество и НПП в течение 2020-2021 года неоднократно отмечало нецелесообразность маркировки молочной продукции. В результате нам удалось убедить правительство не вводить маркировку молока на внутреннем рынке. Сейчас в пилоте упакованная вода и напитки. По этим товарам просим правительство прислушаться к мнению предпринимателей. Член правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров