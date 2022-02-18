17:12 18.02.2022
Незаконную майнинговую ферму выявили на Экибастузской ГРЭС
Фото: shges.kz
Органами финансового мониторинга выявлена незаконная майнинговая ферма в Павлодарской области. Предварительная сумма дохода составила более 800 миллионов тенге, передает Zakon.kz.
Установлено, что в области организованы незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемые в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.Пресс-служба АФМ РК
Отмечается, что электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий. Между тем ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией. Согласно предварительному акту-заключению, сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге. Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.