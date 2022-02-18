Дикую рысь сняли на видео в селе Акмолинской области

По данным ведомства, после публикации видео территорию села проверили егерская служба и общество охотников.

Предположительно рысь вышла из лесного массива в поисках пищи. Так как объекты ее добычи (косули, зайцы) скапливаются вблизи населенных пунктов. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира

В пресс-службе заявили, что жалоб от жителей села на нападение на домашних животных не поступало.