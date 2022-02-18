17:50 18.02.2022
Дикую рысь сняли на видео в селе Акмолинской области
Фото: Скриншот
По WhatsApp казахстанцы распространяют видео с рысью в селе Еркиншилик Акмолинской области. В Комитете лесного хозяйства и животного мира прокомментировали кадры, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, после публикации видео территорию села проверили егерская служба и общество охотников.
Предположительно рысь вышла из лесного массива в поисках пищи. Так как объекты ее добычи (косули, зайцы) скапливаются вблизи населенных пунктов.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира
В пресс-службе заявили, что жалоб от жителей села на нападение на домашних животных не поступало.