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17:50 18.02.2022

Дикую рысь сняли на видео в селе Акмолинской области

комментарий Фото: Скриншот
По WhatsApp казахстанцы распространяют видео с рысью в селе Еркиншилик Акмолинской области. В Комитете лесного хозяйства и животного мира прокомментировали кадры, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, после публикации видео территорию села проверили егерская служба и общество охотников.

Предположительно рысь вышла из лесного массива в поисках пищи. Так как объекты ее добычи (косули, зайцы) скапливаются вблизи населенных пунктов.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира

В пресс-службе заявили, что жалоб от жителей села на нападение на домашних животных не поступало.

Анастасия Московчук
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