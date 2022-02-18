18:24 18.02.2022
Тайник с арсеналом оружия и гранат найден близ Медеу
Фото: пресс-служба ДП Алматы
В лесополосе по дороге на Медеу обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Принадлежность содержимого тайника установит судебно-баллистическая экспертиза, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП города Алматы, информация о тайнике получена от задержанных и арестованных за участие в массовых беспорядках в городе Алматы.
Сотрудниками оперативного отдела учреждения ЛА-155/18 при содействии офицеров ДП города Алматы и Управления полиции Медеуского района в лесополосе, что ведет к урочищу «Медеу», была выявлена локация тайника. Следует, что подозреваемые перед своим разоблачением успели спрятать оружие и боеприпасы. Чобы в последующем быстро отыскать дерево, рядом с которым спрятан схрон, фигурант оставил метку. По ней, собственно говоря, мы и сориентировались. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Из схрона изъяты револьвер, обрез, патроны, гранаты и дымовые шашки.
По данному факту нами начато расследование по ст. 287 ч. 2 УК РК. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Медеуского района. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы. Рустам Абдрахманов