Тайник с арсеналом оружия и гранат найден близ Медеу

Как сообщили в ДП города Алматы, информация о тайнике получена от задержанных и арестованных за участие в массовых беспорядках в городе Алматы.

Сотрудниками оперативного отдела учреждения ЛА-155/18 при содействии офицеров ДП города Алматы и Управления полиции Медеуского района в лесополосе, что ведет к урочищу «Медеу», была выявлена локация тайника. Следует, что подозреваемые перед своим разоблачением успели спрятать оружие и боеприпасы. Чобы в последующем быстро отыскать дерево, рядом с которым спрятан схрон, фигурант оставил метку. По ней, собственно говоря, мы и сориентировались. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Из схрона изъяты револьвер, обрез, патроны, гранаты и дымовые шашки.