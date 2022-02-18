Медаль «За отвагу» передали родным фронтовика в Алматы

Установлено, что боевая награда принадлежит уроженцу Беларуси красноармейцу Ивану Карповичу. Он воевал в составе 273-го стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии. В 1941 году красноармеец был тяжело ранен в бою. После войны он переехал в Казахстан.

Иван Борисович ушел из жизни в 1959 году. Волонтерские поисковые международные сообщества нашли внучку фронтовика, которая по-прежнему живет в Казахстане.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто принимал участие в поиске и передаче награды. Теперь мы будем передавать ее из поколения в поколение. К сожалению, о дедушке информации не так много. Он умер задолго до нашего рождения, но то, что знаем, мы будем передавать нашим детям. Молодое поколение должно знать подвиг тех, кто защищал свою Родину и свои семьи, – поделилась внучка фронтовика Светлана Еремина.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В церемонии передачи награды, которая прошла в Алматинском филиале Национального военно-патриотического центра, приняли участие родные и близкие Карповича, военнослужащие Десантно-штурмовых войск, воспитанники республиканского движения «Жас сарбаз», представители ветеранских организаций. Присутствующие почтили память погибших на полях самой кровопролитной войны минутой молчания.