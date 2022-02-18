Большегруз сбил всадника в Актюбинской области

Как пишет портал «Мой город», трагедия произошла 17 февраля в 18:30 на дороге Самара – Шымкент недалеко от поселка Карабутак.

Уточняется, что 28-летний мужчина пас скот возле автодороги. В результате ДТП скотник от полученных травм скончался на месте происшествия, лошадь выжила.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».