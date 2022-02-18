19:14 18.02.2022
Находящегося более 10 лет в международном розыске иностранца задержали в Атырау
Фото: polisia.kz
Полицейские с помощью миграционной информационной базы МВД РК, где ведется постоянный мониторинг, установили, что разыскиваемый подозреваемый прибыл на территорию Атырауской области в начале февраля, – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.
Отмечается, что задержанного разыскивали сотрудники Федеральной службы безопасности России по ч. 1 ст. 322 УК РФ.