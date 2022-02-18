Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:14 18.02.2022

Находящегося более 10 лет в международном розыске иностранца задержали в Атырау

иностранец Фото: polisia.kz
35-летнего гражданина Узбекистана искали с 2011 года, передает Zakon.kz.
Полицейские с помощью миграционной информационной базы МВД РК, где ведется постоянный мониторинг, установили, что разыскиваемый подозреваемый прибыл на территорию Атырауской области в начале февраля, – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Отмечается, что задержанного разыскивали сотрудники Федеральной службы безопасности России по ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Елена Беляева
Атырау
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
Ограничительные меры ослабят в Казахстане
17.02.2022
Не каждый сразу может стать министром или акимом – Токаев о новых кадрах
17.02.2022
Токаев: Заявления о том, что мы теперь задолжали Путину – пустые разговоры
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все