Американцы столкнулись с рекордной за 38 лет засухой

Как сообщает lenta.ru, синоптики не прогнозируют обильных осадков в ближайшие три месяца. Согласно официальным данным, засуха охватила 99,57% территории штата.

По мнению метеоролога Дэна Коллинза, никаких серьезных изменений климата в более сухих, чем обычно, условиях не произошло.

Засуха в Калифорнии и других западных штатах США приводит к истощению водных ресурсов, увеличивает риск лесных пожаров и может привести к повышению температуры. Почти половина годовой нормы осадков в виде дождя и снега в Калифорнии выпадает с декабря по февраль. Почти полное отсутствие осадков в январе привело к неутешительным прогнозам о будущем штата.

В начале года проливные дожди и сильные снегопады дали надежду жителям на то, что им удастся избежать разрушительных последствий засухи. Однако затем осадки прекратились, сухой январь уничтожил все преимущества, которые появились в Калифорнии в начале года.