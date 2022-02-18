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21:47 18.02.2022

Американцы столкнулись с рекордной за 38 лет засухой

природа Фото: pixabay
Из-за отсутствия дождей и снега январь оказался самым засушливым в Калифорнии с 1984 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, синоптики не прогнозируют обильных осадков в ближайшие три месяца. Согласно официальным данным, засуха охватила 99,57% территории штата.

По мнению метеоролога Дэна Коллинза, никаких серьезных изменений климата в более сухих, чем обычно, условиях не произошло.

Засуха в Калифорнии и других западных штатах США приводит к истощению водных ресурсов, увеличивает риск лесных пожаров и может привести к повышению температуры. Почти половина годовой нормы осадков в виде дождя и снега в Калифорнии выпадает с декабря по февраль. Почти полное отсутствие осадков в январе привело к неутешительным прогнозам о будущем штата.

В начале года проливные дожди и сильные снегопады дали надежду жителям на то, что им удастся избежать разрушительных последствий засухи. Однако затем осадки прекратились, сухой январь уничтожил все преимущества, которые появились в Калифорнии в начале года.

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