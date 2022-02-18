Нас здесь целая улица – переселенец о жизни на севере Казахстана

В рамках государственной программы «Еңбек» переселенцы получили все положенные пособия, вселились в новый дом.

Дом хороший, две спальни, зал, кухня, санузел с ванной и унитазом, холодная вода, водонагреватель я установил сам, так что практически все удобства в доме. Тепло, топим дровами и углем, с этим проблем не было, – рассказывает хозяин Мурат Оралбекович.

На юге у них тоже был свой небольшой дом. Мурат трудился сварщиком, правда, для супруги Айгуль Куралбаевны работы не было – занималась домашним хозяйством, все-таки в семье уже было двое детей.

Фото: газета «Северный Казахстан»

Решиться на переезд было непросто, как всегда непросто покинуть обжитое, но уж очень привлекательные условия предлагала госпрограмма. Сначала командировали хозяина. Уже на новом месте Мурат увидел десяток добротных домов, выстроенных на одной улице специально к приезду новоселов, среднюю школу, что было крайне важно для дочери Даны, которая должна была пойти в девятый класс, и восьмиклассника Альбека, и убедился в том, что он, привыкший к сельскому труду и многое умеющий своими руками, без работы точно не останется, что подтвердили в местном центре занятости населения.

Словом, ехали уже всей семьей, хотя и не без опаски, но с большими надеждами на то, что все хорошо будет там, где их ждут и на них рассчитывают.

Фото: газета «Северный Казахстан»

Работа для Мурата нашлась сразу – в ТОО «BUILDING STORY-2020», занимающемся строительными работами. Перспектива есть и у Айгуль – ей по программе «Бастау бизнес» предоставлен грант в размере 300 тысяч тенге для открытия своего дела. Дети ходят в школу.

Но это только начало, считает Мурат Оралбекович. На достигнутом семья останавливаться не собирается. Нужно обустраивать подворье, возводить хозпостройки (материал уже приготовлен) – мечтают о корове, барашках, птице, огороде, чтобы в семье было все свое, что можно вырастить, выкормить своими руками.

Фото: газета «Северный Казахстан»

Убеждают Испановых в правильности выбора и хорошие условия, и инфраструктура сельского округа, в состав которого входит Привольное. На территории округа работают шесть агроформирований, 24 крестьянских и фермерских хозяйства, две средние школы, врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт, восемь магазинов, пункт общепита, две аптеки, две общественные бани, две пекарни.

В селе на всех улицах установлено освещение, уложен асфальт, проведен ремонт водопровода. Десять жилых домов уже заняты переселенцами с юга, обустраивающими свой кров и получившими работу.

Из одного села нас две семьи переехало, потом сагитировали еще три из других сел, и в итоге целая улица получилась, – не скрывает удовлетворения от перемены места жительства Мурат Оралбекович.

Он убежден в том, что рады новому месту не только в их семье, но и в домах всех, кто сделал такой выбор.

Владимир Синенко, газета «Северный Казахстан»