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00:36 19.02.2022

Главный санитарный врач США заболел коронавирусом

коронавирус Фото: Zakon.kz
Вивек Мурти рассказал в Twitter, что всем членам его семьи пришли положительные ПЦР-тесты, передает Zakon.kz.
Я, мой пятилетний сын и моя жена Элис сдали тест на коронавирус и получили положительный результат. У меня и Элис легкие симптомы, - заявил Мурти.

Он рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. Однако напоминает, что вакцинация эффективна «в спасении жизней и предотвращении попадания в больницу», пишет ТАСС.

Елена Беляева
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