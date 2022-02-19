00:36 19.02.2022
Главный санитарный врач США заболел коронавирусом
Фото: Zakon.kz
Вивек Мурти рассказал в Twitter, что всем членам его семьи пришли положительные ПЦР-тесты, передает Zakon.kz.
Я, мой пятилетний сын и моя жена Элис сдали тест на коронавирус и получили положительный результат. У меня и Элис легкие симптомы, - заявил Мурти.
Он рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. Однако напоминает, что вакцинация эффективна «в спасении жизней и предотвращении попадания в больницу», пишет ТАСС.