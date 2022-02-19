IT-эксперт назвал признаки слежки за смартфоном

Существует несколько признаков, которые могут косвенно указать на то, что ваш смартфон стал «шпионом». О них рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, сообщает Прайм.

Важным моментом в данном случае является «требование» приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным (изображениям и видео) на телефоне при установке. Конечно, можно не соглашаться с данным пунктом при установке, но, вероятнее всего, тогда приложение не будет работать вообще или будет работать некорректно. Евгений Кашкин

По его словам, для ряда приложений эти права доступа являются обязательными для работы, но есть приложения, где «подобные права для нормальной работы — просто абсурдны». К примеру, приложение состояния счета домашнего интернета.

Подобные разрешения открывают посредством автоматизированного решения доступ к вашим персональным данным, которые могут агрегироваться в базах. Последующая судьба таких данных может быть весьма разнообразной. Евгений Кашкин

Еще одним важным фактором, по его мнению, является использование приложениями геолокации. При этом речь идет не только о GPS, но и использовании данных сотовой связи, а также подключений к различным веб-ресурсам.

Такой подход, с одной стороны может сильно облегчить поиск нужных компаний в шаговой доступности в ряде поисковых систем, но, с другой стороны, мобильный телефон ведет «тотальную» слежку за вашими перемещениями.

Ключевым вопросом в данном случае является то, как будут использоваться полученные данные теми, кто их собирает, указывает эксперт.

Он также советует обращать внимание на внезапную и неравномерную потерю заряда аккумулятора. Это может свидетельствовать о том, что в фоновом режиме запущена вредоносная программа, которая может использовать ваш телефон для осуществления DDOS-атаки в качестве «устройства-зомби», то есть находящегося под контролем головного сервера и выполняющего задачи по команде. Об этом же может сигнализировать внезапный перегрев гаджета в состоянии покоя.

Еще один тревожный симптом – внезапные «зависания» телефона или даже его выключение без объективных причин. Возможна и ситуация, когда у вас наоборот не получается выключить или перезагрузить смартфон: вместо этого он начинает самостоятельно открывать приложения или программы. Однако однозначно подобные действия смартфона трактовать подобным образом не стоит, считает эксперт.

И наконец, возникновение шумов и посторонних звуков при разговоре может также свидетельствовать о том, что за вашим телефоном следят. Подобные моменты могут осуществляться в частности, когда идет речь о звонке посредством интернета. Но и здесь все не однозначно – помехи могут быть вызваны нестабильностью мобильного интернета.