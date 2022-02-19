В Канаде задержали более ста участников протестов в Оттаве

Полиция Оттавы задержала более 100 человек, принимавших участие в протестах против коронавирусных ограничений 18 февраля, сообщают «Известия».

Также в ходе операции по зачистке центра города были эвакуированы более 20 автомобилей.

Кроме того, полицейские призвали протестующих добровольно прекратить незаконную деятельность и покинуть территорию протеста. Однако подавляющее большинство демонстрантов не воспользовались возможностью уйти даже под угрозой задержания. Более того, жители столицы начали проявлять агрессию. Офицеры сообщили о нападениях и попытках отобрать у них оружие.

С целью урегулировать обстановку и не допустить травм среди всех участников столкновения на место направилась группа офицеров конной полиции. Позже, согласно отчету правоохранителей, один из протестующих бросил велосипед в сторону лошади. За умышленное причинение вреда полицейскому животному нарушитель был задержан.

17 февраля были задержаны двое организаторов манифестаций в Оттаве — Крис Бербере и Тамара Лич.

Ранее власти страны обратились к специальному закону о чрезвычайной ситуации (ЧС) и на его основании начали замораживать банковские счета участников протеста. Следует отметить, что это первый случай применения закона о ЧС в истории Канады. Кроме того, в случае задержания демонстрантов ждут крупные штрафы, лишение водительских прав и лицензии дальнобойщика, а также изъятие транспортных средств.