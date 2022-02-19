Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 75,

в Алматы – 301,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 83,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 50,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 26,

в Карагандинской области – 96,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 92,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 297 609 случаев.

3 439 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 276,

в Алматы – 625,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 468,

в Актюбинской области – 271,

в Алматинской области – 232,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 27,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 556,

в Карагандинской области – 109,

в Костанайской области – 146,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 618,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 248 108 человек.