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08:03 19.02.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

КВИ Казахстан 19 февраля Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 343 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 75,

  • в Алматы – 301,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Акмолинской области – 53,

  • в Актюбинской области – 8,

  • в Алматинской области – 83,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 50,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 26,

  • в Карагандинской области – 96,

  • в Костанайской области – 97,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 80,

  • в СКО – 92,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 297 609 случаев.

3 439 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 276,

  • в Алматы – 625,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 468,

  • в Актюбинской области – 271,

  • в Алматинской области – 232,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 27,

  • в Жамбылской области – 53,

  • в ЗКО – 556,

  • в Карагандинской области – 109,

  • в Костанайской области – 146,

  • в Кызылординской области – 19,

  • в Мангистауской области – 26,

  • в Павлодарской области – 618,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 248 108 человек.

Данияр Кунафин
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