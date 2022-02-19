Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 75,
в Алматы – 301,
в Шымкенте – 6,
в Акмолинской области – 53,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 83,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 50,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 26,
в Карагандинской области – 96,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 80,
в СКО – 92,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 297 609 случаев.
3 439 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 276,
в Алматы – 625,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 468,
в Актюбинской области – 271,
в Алматинской области – 232,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 27,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 556,
в Карагандинской области – 109,
в Костанайской области – 146,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области – 26,
в Павлодарской области – 618,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 248 108 человек.