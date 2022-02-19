Врач назвала две опасные ошибки при лечении кашля

В некоторых случаях кашель не сопровождается повышением температуры тела или другими симптомами. Однако попытки вылечить его самостоятельно могут привести к тяжелым последствиям, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.

Одна из основных ошибок в такой ситуации – бесконтрольный прием отхаркивающих средств. Обычно так действуют люди, уверенные в простудном происхождении своего кашля. Но, помимо вирусной инфекции, у этого симптома могут быть и другие причины.

Один из самых важных моментов – это бездумное использование отхаркивающих препаратов при кашле вообще. Дело в том, что кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину. Александра Кожевникова

Поставить правильный диагноз при кашле может только специалист, неподготовленному человеку это не под силу.

Вторая распространенная ошибка – это самостоятельное назначение себе антибиотиков, когда кашель вызван ОРВИ или COVID-19.

По словам терапевта, многие воспринимают антибактериальные препараты как самое простое средство в борьбе с инфекцией дыхательных путей. Однако необоснованный или неправильный прием таких лекарств может нарушить работу иммунной системы.

Если говорить об ошибках в лечении кашля, то самое первое, о чем стоит упомянуть, – это необоснованное самоназначение антибиотиков. Антибактериальные препараты – далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Препарат может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным. Александра Кожевникова

При инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19, назначать антибиотики должен врач, заключила она.

Самый надежный способ снизить риск заражения коронавирусом – вакцинация.