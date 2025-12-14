Чай может навредить: эксперты назвали опасные ошибки при выборе напитка

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали, как правильно выбирать чай, чтобы он приносил пользу и не вредил здоровью, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации приурочены к Международному дню чая, который отмечается 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе вуза "Газете.Ru".

По словам экспертов, наиболее богатым антиоксидантами считается зеленый чай. Он почти не проходит ферментацию, благодаря чему сохраняет катехины и флавоноиды, способствующие укреплению сосудов и улучшению липидного обмена. Однако высокая концентрация этих веществ повышает кислотность желудочного сока, поэтому зеленый чай не рекомендуют пить натощак. Старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов отметил, что злоупотребление напитком может спровоцировать изжогу и обострение гастрита. Оптимально употреблять его после еды и ограничиваться четырьмя чашками в день.

Самым мягким и щадящим специалисты называют белый чай. Для его производства используют почки и самые молодые листья, которые почти не подвергаются термической обработке. В нем меньше кофеина и достаточно антиоксидантов, поэтому этот вид допускается в ограниченном количестве во время беременности. В то же время белый чай способен немного снижать артериальное давление, из-за чего он нежелателен для людей с гипотонией. Детям до шести лет его также не рекомендуют из-за высокой концентрации активных растительных компонентов.

Черный чай считается самым бодрящим. Глубокая ферментация приводит к образованию теафлавинов и теарубигинов, которые поддерживают здоровье сосудов. Однако высокое содержание дубильных веществ может нарушать усвоение железа и вызывать дискомфорт со стороны желудка. Специалисты советуют пить черный чай после еды и ограничивать его при анемии, тревожных расстройствах и бессоннице. Добавление молока смягчает воздействие напитка на слизистую желудка, хотя и снижает антиоксидантный эффект.

Наиболее требовательным к состоянию здоровья эксперты считают пуэр – как "шу", так и "шен". Из-за сильной ферментации он активно стимулирует пищеварение и оказывает выраженный согревающий эффект. При этом высокое содержание кофеина и пуринов делает пуэр противопоказанным при беременности, подагре, мочекаменной болезни, гипертонии и заболеваниях желудка. Детям до десяти лет этот чай давать не рекомендуется.

Специалисты подчеркнули, что при выборе чая важно учитывать не только сорт, но и индивидуальные особенности организма. Правильно подобранный напиток может поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, пищеварение и иммунитет, однако при наличии хронических заболеваний, во время беременности и в детском возрасте к выбору чая следует подходить особенно внимательно.

