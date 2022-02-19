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09:13 19.02.2022

Четыре казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

COVID-19 Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 + и 1150 КВИ-), из них в стационарах находятся 4926 пациентов, на амбулаторном уровне – 32 190.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 278 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 116,

  • на аппарате ИВЛ – 82.

Коронавирус Казахстан 19 февраля

Фото: Минздрав РК

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