Четыре казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 + и 1150 КВИ-), из них в стационарах находятся 4926 пациентов, на амбулаторном уровне – 32 190.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 278 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 116,

на аппарате ИВЛ – 82.