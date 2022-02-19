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09:41 19.02.2022

Двоих детей без присмотра оставила пьяная мать в Петропавловске

Пьяная мать Петропавловск Фото: ДП СКО
Полицейские собирают материалы на лишение родительских прав. Женщина состоит на учете в отделе полиции и ранее привлекалась к штрафу за неисполнение родительских обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Утром 17 февраля в полицию поступило сообщение, что в одном из частных домов по улице Копай без присмотра находятся двое детей: семилетняя девочка и трехмесячный мальчик. Их 37-летняя мать тоже находилась дома, но в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ДП СКО.

В доме проживает нигде не работающая женщина, которая одна воспитывает двоих детей. Ее доставили на медосвидетельствование, которое показало алкогольное опьянение средней степени. Детей отправили в детскую областную больницу.

В полиции отметили, что женщина попадает в поле зрения уже не в первый раз. Она состоит на учете в отделе ювенальной полиции городского УП.

В январе была рассмотрена на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при городском акимате. Привлекалась к административной ответственности по ст. 127 КРК об АП «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Сейчас ведется сбор материалов для передачи в городской отдел опеки и попечительства.ДП СКО

В январе 2022 года за неисполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 43 человека. Всего на учете в полиции состоит 86 семей, восемь были поставлены на учет в этом году.

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