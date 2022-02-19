Раздавал бутылки с зажигательной смесью во время беспорядков – подозреваемый задержан в Таразе

Как сообщили в областном департаменте полиции, в Таразе 5 января около 20:00 по ул. Казыбек би был припаркован автомобиль Mitsubishi Diamante серого цвета.

Лица, передвигавшиеся на автомашине, сняли с нее государственный регистрационный номерной знак и положили в багажник. Водитель данного транспортного средства привез пятилитровую емкость с зажигательной смесью и вместе со своим сыном разливал ее в стеклянные бутылки и раздавал митингующим. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начало досудебное расследование по ст. 255, ч. 4 УК РК «Акт терроризма».