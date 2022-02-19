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Законодательство РК
09:54 19.02.2022

Раздавал бутылки с зажигательной смесью во время беспорядков – подозреваемый задержан в Таразе

беспорядки, мужчина, задержание Фото: Zakon.kz
Жамбылские полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что раздавал бутылки с зажигательной смесью во время беспорядков, произошедших в начале января, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, в Таразе 5 января около 20:00 по ул. Казыбек би был припаркован автомобиль Mitsubishi Diamante серого цвета.

Лица, передвигавшиеся на автомашине, сняли с нее государственный регистрационный номерной знак и положили в багажник. Водитель данного транспортного средства привез пятилитровую емкость с зажигательной смесью и вместе со своим сыном разливал ее в стеклянные бутылки и раздавал митингующим.Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начало досудебное расследование по ст. 255, ч. 4 УК РК «Акт терроризма».

Полицейскими установлен и задержан 44-летний ранее судимый житель Алматинской области. Подозреваемый водворен в следственный изолятор, ведется следствие.Пресс-служба ДП Жамбылской области

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