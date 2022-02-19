10:41 19.02.2022
Торговля людьми: еще одна казахстанка экстрадирована из Бахрейна
Фото: Zakon.kz
18 февраля сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РК из Королевства Бахрейн экстрадирована гражданка Казахстана 1989 г.р., передает Zakon.kz.
Она подозревается в продаже несовершеннолетней гражданки РК в целях ее сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн. После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
В ведомстве отметили, что договоренность с бахрейнской стороной об экстрадиции фигурантки, в отсутствие договора между Казахстаном и Королевством Бахрейн о выдаче разыскиваемых лиц, была достигнута Генпрокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Нур-Султана.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Также в ведомстве напомнили, что ряд лиц, причастных к совершению указанного преступления, ранее были осуждены к длительным срокам лишения свободы.