Торговля людьми: еще одна казахстанка экстрадирована из Бахрейна

Она подозревается в продаже несовершеннолетней гражданки РК в целях ее сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн. После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В ведомстве отметили, что договоренность с бахрейнской стороной об экстрадиции фигурантки, в отсутствие договора между Казахстаном и Королевством Бахрейн о выдаче разыскиваемых лиц, была достигнута Генпрокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Нур-Султана. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также в ведомстве напомнили, что ряд лиц, причастных к совершению указанного преступления, ранее были осуждены к длительным срокам лишения свободы.