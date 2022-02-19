В Актобе показали спектакль, прославляющий Едиге батыра

Этно-фольклорная историческая драма повествует о героизме батыра Едиге и ярких периодах казахской истории. Отметим, это первый спектакль, прославляющий батыра Едиге. Его постановка приурочена к празднованию 750-летия Золотой Орды.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

События разворачиваются в ханской орде Тохтамыша. Госпожа Тогайбек, жена хана Тохтамыша, вносит разлад между двумя степными львами – Тохтамыш ханом и Едиге батыром, их отношения становятся враждебными. В спектакле также рассказывается о связи Амира Тимура и Едиге батыра – последнего непоколебимого эмира Золотой Орды. Режиссер Данияр Базаркулов

Исторические события спектакля переплетаются с воспеванием поэтов-современников подвига Едиге.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Сегодня мы стали свидетелями знаменательного события. Сюжетная линия спектакля пробуждает нашу историческую память. Место и значение Едиге в истории до сих пор не изучено до конца. В последние годы в Актюбинской области проделана большая работа по возрождению и сохранению памяти о великом батыре – проведены международные научно-практические конференции, установлен памятник, презентован альбом-сборник «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы». Аким области Ондасын Уразалин

Долгожданную премьеру посетил аким области Ондасын Уразалин, а также автор спектакля Светкали Нуржан, почетные гости, в том числе из других регионов страны.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Аким области подчеркнул, что работа по актуализации богатого культурного наследия народа в регионе будет продолжена.