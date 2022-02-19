Украденные со склада ДП три автомата нашли на чердаке кафе в Таразе

Как сообщили в областном ДП, 18 февраля полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Тараза. По словам мужчины, на чердаке кафе, в котором он ранее работал, хранится огнестрельное оружие.

Прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли три автомата АКСУ-74, украденные со склада департамента полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». На изъятое оружие назначена экспертиза. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данным ведомства, на сегодняшний день изъято 237 единиц из числа украденного огнестрельного оружия, а также 67 гранат и более 10 тыс. боеприпасов.