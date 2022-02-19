12:51 19.02.2022
Украденные со склада ДП три автомата нашли на чердаке кафе в Таразе
Фото: Instagram/zhambyl_police
На чердаке одного из таразских кафе полицейские нашли три автомата, украденные со склада Департамента полиции Жамбылской области, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном ДП, 18 февраля полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Тараза. По словам мужчины, на чердаке кафе, в котором он ранее работал, хранится огнестрельное оружие.
Прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли три автомата АКСУ-74, украденные со склада департамента полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». На изъятое оружие назначена экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области
По данным ведомства, на сегодняшний день изъято 237 единиц из числа украденного огнестрельного оружия, а также 67 гранат и более 10 тыс. боеприпасов.