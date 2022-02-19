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Законодательство РК
12:51 19.02.2022

Украденные со склада ДП три автомата нашли на чердаке кафе в Таразе

тараз, кафе, чердак, автоматы, дп, кража Фото: Instagram/zhambyl_police
На чердаке одного из таразских кафе полицейские нашли три автомата, украденные со склада Департамента полиции Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДП, 18 февраля полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Тараза. По словам мужчины, на чердаке кафе, в котором он ранее работал, хранится огнестрельное оружие.

Прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли три автомата АКСУ-74, украденные со склада департамента полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». На изъятое оружие назначена экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данным ведомства, на сегодняшний день изъято 237 единиц из числа украденного огнестрельного оружия, а также 67 гранат и более 10 тыс. боеприпасов.

Динара Халдарова
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