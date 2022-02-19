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13:11 19.02.2022

Массовое ДТП с участием патрульной машины произошло в Алматинской области

алматинская область, дтп, патрулька, пострадавшие Фото: t.me/kptadmin
В Алматинской области произошло массовое ДТП с участием патрульной машины и четырех легковых авто, передает Zakon.kz.

Видео с места ДТП опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где сообщили, что массовое ДТП с участием патрульной автомашины Kia Cadenza произошло 19 февраля около 08:30 в Талгарском районе.

Установлено, что 24-летний водитель Subaru Legacy на 26 км автодороги Алматы – Кокпек – Коктал не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с патрульной автомашиной Kia Cadenza. Далее по инерции произошло столкновение с автомашинами Lada Largus, Subaru Outback и Mitsubishi Galant.Пресс-служба ДП Алматинской области

Момент столкновения автомашин зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

В дорожной аварии пострадали трое сотрудников патрульной полиции, которые были доставлены в больницу города Есик и после врачебного осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Других пострадавших в ДТП не имеется.Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП производится соответствующая проверка.

Динара Халдарова
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