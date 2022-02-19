13:35 19.02.2022
Задержан экс-директор Атырауского НПЗ
Фото: Атырауский НПЗ
Задержание Шухрата Данбая подтвердили в Агентстве по финмониторингу. Подробности задержания в интересах следствия в агентстве не привели, сообщает Zakon.kz.
Шухрата Данбая и других неназванных лиц подозревают в хищении средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд завода, отметили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Шухрат Данбай занимал должность директора Атырауского НПЗ с февраля 2019 года по июль 2021-го.
Сменился гендиректор Атырауского НПЗ
Новость по теме
В разные годы работал в должности гендиректора ТОО «Гелиос», замгендиректора по экономике и финансам Павлодарского НХЗ, исполнительного директора блока нефтехимии и нефтепереработки «КазМунайГаза».