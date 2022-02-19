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Законодательство РК
13:35 19.02.2022

Задержан экс-директор Атырауского НПЗ

бывший директор АНПЗ Фото: Атырауский НПЗ
Задержание Шухрата Данбая подтвердили в Агентстве по финмониторингу. Подробности задержания в интересах следствия в агентстве не привели, сообщает Zakon.kz.

Шухрата Данбая и других неназванных лиц подозревают в хищении средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд завода, отметили в АФМ.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Шухрат Данбай занимал должность директора Атырауского НПЗ с февраля 2019 года по июль 2021-го.

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В разные годы работал в должности гендиректора ТОО «Гелиос», замгендиректора по экономике и финансам Павлодарского НХЗ, исполнительного директора блока нефтехимии и нефтепереработки «КазМунайГаза».

Данияр Кунафин
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