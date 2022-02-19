На ОИ-2022 прошел марафон с участием казахстанца Евгения Величко

В составе участников данной марафонской гонки вышел казахстанский лыжник Евгений Величко.

Тон на дистанции с самого начала состязаний и до финиша задавали россияне и норвежцы. За несколько километров до финишной черты отделились пять лыжников, которые и разыграли медали этого марафона.

Лучшим среди них оказался российский спортсмен Александр Большунов, для которого эта золотая медаль стала третьей на Олимпиаде-2022. А всего в Пекине он завоевал пять наград – три «золота», по одному «серебру» и «бронзе».

Второе место в марафоне занял еще один россиянин Иван Якимушкин. Третьим финишную черту пересек представитель Норвегии – Симен Хегстад Крюгер.

Казахстанский лыжник Евгений Величко закончил гонку на 43-й позиции.

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