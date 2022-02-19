Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:26 19.02.2022

На ОИ-2022 прошел марафон с участием казахстанца Евгения Величко

Пекин-2022 Марафон 50 км Фото: olympic.kz
В предпоследний день зимних Олимпийских игр на лыжной трассе состоялись соревнования в марафоне на 30 км. Из-за погодных условий дистанция была сокращена на 20 км, сообщает Zakon.kz.

В составе участников данной марафонской гонки вышел казахстанский лыжник Евгений Величко.

Тон на дистанции с самого начала состязаний и до финиша задавали россияне и норвежцы. За несколько километров до финишной черты отделились пять лыжников, которые и разыграли медали этого марафона.

Лучшим среди них оказался российский спортсмен Александр Большунов, для которого эта золотая медаль стала третьей на Олимпиаде-2022. А всего в Пекине он завоевал пять наград – три «золота», по одному «серебру» и «бронзе».

Второе место в марафоне занял еще один россиянин Иван Якимушкин. Третьим финишную черту пересек представитель Норвегии – Симен Хегстад Крюгер.

Казахстанский лыжник Евгений Величко закончил гонку на 43-й позиции.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +100% к депозиту.

Куандык Шынасилов
Пекин-2022
Три казахстанских вуза закрыты по решению суда
18.02.2022
Султанов о создании хабов на границе: Нам не нужны просто дьюти-фри
18.02.2022
Главный санврач Казахстана подписала новое постановление
18.02.2022
Как зимуют животные в Алматинском зоопарке
18.02.2022
В Казахстане будут приняты новые правила и стандарты медобслуживания школьников
18.02.2022
Главная Топ LIVE Все