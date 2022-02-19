Семья Морозовых выступила в масс-старте ОИ-2022

В первом полуфинале масс-старта на ледовые дорожки вышел Дмитрий Морозов.

Казахстанец по итогам забега финишировал на десятой строчке с результатом 8:08.73. Этого оказалось недостаточно для выхода в финал, шанс получали только первые восемь участников.

В финальной битве лучшим стал представитель Бельгии – Барт Свингс.

В полуфинале у Надежды дела пошли неплохо. Она пришла к финишу на восьмом месте, что дало ей возможность выйти в финальный раунд.

Однако в решающей части соревнований Надежда Морозова не смогла справиться с соперницами, и закончила масс-старт на 15 строчке, с показателем 8:21.05.

Чемпионкой женского масс-старта на ОИ-2022 стала голландка Ирен Схаутен.

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