Казахстанская конькобежка Надежда Морозова прошла в финал масс-старта на ОИ-2022

Надежда Морозова выступала во втором полуфинале. Спортсменка преодолела дистанцию за 8:42:23 и расположилась на восьмом месте. Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

В НОК напомнили, что в финал выходят первые восемь спортсменок из каждого забега.

Ранее в масс-старте среди мужчин принял участие казахстанец Дмитрий Морозов.

По итогам забегов в первом полуфинале Морозов занял 10-е место. Этот результат не позволил ему пройти в финал, куда квалифицируются восемь лучших спортсменов из каждого из полуфинальных забегов. Пресс-служба НОК РК

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