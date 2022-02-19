14:46 19.02.2022
Казахстанская конькобежка Надежда Морозова прошла в финал масс-старта на ОИ-2022
Фото: olympic.kz
В рамках Олимпийских игр в Пекине состоялись полуфиналы в конькобежном спорте в масс-старте среди женщин. Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал соревнований, передает Zakon.kz.
Надежда Морозова выступала во втором полуфинале. Спортсменка преодолела дистанцию за 8:42:23 и расположилась на восьмом месте.Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК
В НОК напомнили, что в финал выходят первые восемь спортсменок из каждого забега.
Ранее в масс-старте среди мужчин принял участие казахстанец Дмитрий Морозов.
По итогам забегов в первом полуфинале Морозов занял 10-е место. Этот результат не позволил ему пройти в финал, куда квалифицируются восемь лучших спортсменов из каждого из полуфинальных забегов.Пресс-служба НОК РК
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