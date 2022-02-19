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15:26 19.02.2022

Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане 20 февраля

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 20 февраля, согласно которому на западе Казахстана ожидаются осадки (дождь и снег), гололед, усиление ветра, местами – туман, передает Zakon.kz.
Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на западе республики под влиянием ложбины циклона пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, местами по республике – туман.РГП «Казгидромет»

На севере, в горных районах Жамбылской области, в центре Кызылординской области, на западе, севере Костанайской области, на севере Туркестанской области, ночью и утром на севере Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, севере региона – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области – усиление ветра до 18-23 м/с.

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