15:26 19.02.2022
Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане 20 февраля
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 20 февраля, согласно которому на западе Казахстана ожидаются осадки (дождь и снег), гололед, усиление ветра, местами – туман, передает Zakon.kz.
Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на западе республики под влиянием ложбины циклона пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, местами по республике – туман.РГП «Казгидромет»
На севере, в горных районах Жамбылской области, в центре Кызылординской области, на западе, севере Костанайской области, на севере Туркестанской области, ночью и утром на севере Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, севере региона – туман.
В районе Алакольских озер Алматинской области – усиление ветра до 18-23 м/с.
Потепление во всех регионах Казахстана ожидается в выходные
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