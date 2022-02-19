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16:24 19.02.2022

Трансплантологи научились менять донорскую кровь любой группы на первую

донорство Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Разработка канадских трансплантологов может кардинально изменить ситуацию с донорской кровью во всем мире, передает Zakon.kz.

Медики используют для переливания крови или пересадки органов только совместимые группы, пишет rg.ru. Так, группа крови зависит от типа антигенов на поверхности эритроцитов. В крови группы II – это антиген А, в крови группы III – антиген В, группы IV – сразу оба эти антигена, а в крови группы I нет ни одного, поэтому она считается универсальной. Антигены могут вызывать иммунный ответ, если они являются чужеродными для организма.

Канадские специалисты для изменения любой группы крови на первую очистили ее от специфических антигенов с помощью набора различных ферментов. Примерно за четыре часа они уничтожили 97% антигенов. Затем исследователи проверили совместимость обработанных образцов с кровью первой группы и выяснили, что разница очень незначительна.

Открытие способно привести к созданию «универсальной» крови, подходящей любому пациенту.

Елена Беляева
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