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17:55 19.02.2022

Казахстанский боец ММА подрался перед боем на турнире в Ташкенте

ММА Фото: Instagram.com/octagonleague
Еркебулана Токтара во время дуэли взглядов в рамках турнира Octagon 27 толкнул его соперник из Узбекистана Абдул-Азиз Сотволдиев, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на взвешивании, пишут Vesti.kz.

В ответ на выпад казахстанец ударил оппонента ногой, после чего между ними возникла потасовка.

Токтар провел три боя в ММА, где одержал две победы при одном поражении, которое ему нанес как раз Сотволдиев. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года на турнире Octagon 27 – тогда казахстанец проиграл удушающим приемом. 

Елена Беляева
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