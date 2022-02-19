Казахстанский боец ММА подрался перед боем на турнире в Ташкенте

Инцидент произошел на взвешивании, пишут Vesti.kz.

В ответ на выпад казахстанец ударил оппонента ногой, после чего между ними возникла потасовка.

Токтар провел три боя в ММА, где одержал две победы при одном поражении, которое ему нанес как раз Сотволдиев. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года на турнире Octagon 27 – тогда казахстанец проиграл удушающим приемом.