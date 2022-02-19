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Законодательство РК
19:35 19.02.2022

Министр обороны проверил условия хранения оружия на юге Казахстана

комиссия Фото: Пресс-служба Минобороны РК
Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в арысский и шымкентский гарнизоны, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, была создана комиссия для проверки хранения оружия и боеприпасов. В состав вошли Шпекбаев, главнокомандующий Сухопутными войсками Талгат Койбаков и начальник Главного управления боеприпасов Андрей Тихоненко.

Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Отмечается, что комиссией совершен облет территории Арысского гарнизона. Проверены условия хранения инженерных боеприпасов, а также готовность к продолжению работ по очистке технической территории арсенала и уничтожению взрывоопасных предметов. Инженерно-саперными подразделениями на технической территории очищено 463 га, это более 87% от общей площади. Работы по очистке будут продолжены в марте текущего года.

Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Командиры доложили министру о предназначении, боевых возможностях, укомплектованности и оснащенности воинских частей, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой боевой подготовки, состоянием военной инфраструктуры, жилищно-бытовыми условиями военнослужащих.

Елена Беляева
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