Казахстанские регбистки упустили шанс попасть на Чемпионат мира

В отборочном раунде за путевку на ЧМ-2021 спортсменки проиграли Колумбии и не вышли в финал.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, ранее женская команда Гонконга не смогла поехать в Дубай, что позволило Казахстану сыграть с Колумбией в полуфинале. В итоге колумбийские регбистки сыграют с Шотландией в финале 25 февраля.

Победитель финала обеспечит себе последнее оставшееся место на Кубке мира по регби 2021 года и будет играть в пуле А вместе с хозяевами турнира Новой Зеландией, Австралией и Уэльсом. Впервые в женском Кубке мира по регби проводится финальный отборочный турнир, предлагающий командам второй путь к квалификации, победитель которого бронирует себе место в группе А вместе с хозяевами – Новой Зеландией, Австралией и Уэльсом в следующем году.

Одиннадцать команд уже забронировали себе место на Кубке мира по регби 2021 года, включая Новую Зеландию, Англию, Францию, Канаду, США, Австралию и Уэльс, которые прошли квалификацию по результатам финального турнира в Ирландии 2017 года, а также ЮАР, Фиджи, Италию и Японию, которые прошли квалификацию через регионы.