Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 20 февраля

В последний день на Олимпийских играх в Пекине выступят три казахстанских спортсменки – Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга и Ирина Быкова.

Лыжницы выйдут на состязания в масс-старте, им предстоит преодолеть дистанцию 30 км. Начало гонки назначено на 9:00.

В стартовом протоколе казахстанские лыжницы получили следующие номера выхода: Ангелина Шурыга (50), Ирина Быкова (51) и Надежда Степашкина (58). Всего в марафоне примут участие 65 спортсменок.