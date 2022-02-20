06:22 20.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 20 февраля
Фото: Instagram/madygali__madesh
В последний 17-й день программы на зимней Олимпиаде-2022 казахстанские спортсмены выйдут на старт в лыжных гонках с надеждой получить медали в женском марафоне на 30 км, сообщает Zakon.kz.
В последний день на Олимпийских играх в Пекине выступят три казахстанских спортсменки – Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга и Ирина Быкова.
Лыжницы выйдут на состязания в масс-старте, им предстоит преодолеть дистанцию 30 км. Начало гонки назначено на 9:00.
В стартовом протоколе казахстанские лыжницы получили следующие номера выхода: Ангелина Шурыга (50), Ирина Быкова (51) и Надежда Степашкина (58). Всего в марафоне примут участие 65 спортсменок.
Официальная церемония закрытия ОИ-2022 назначена на 20 февраля, начало – в 18:00.
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