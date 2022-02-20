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08:01 20.02.2022

Меньше тысячи случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Казахстане

Коронавирус 20 февраля РК Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 161 заболевшего меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской, Кызылординской и Атырауской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 61,

  • в Алматы – 263,

  • в Шымкенте – 9,

  • в Акмолинской области –42,

  • в Актюбинской области – 14,

  • в Алматинской области – 65,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 43,

  • в Жамбылской области – 12,

  • в ЗКО – 20,

  • в Карагандинской области – 72,

  • в Костанайской области – 73,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 7,

  • в Павлодарской области – 73,

  • в СКО – 84,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 298 456 случаев.

3533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 259,

  • в Алматы – 902,

  • в Шымкенте – 401,

  • в Акмолинской области – 360,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 232,

  • в Атырауской области – 210,

  • в ВКО – 31,

  • в Жамбылской области – 64,

  • в ЗКО – 31,

  • в Карагандинской области – 61,

  • в Костанайской области – 125,

  • в Кызылординской области – 30,

  • в Мангистауской области – 60,

  • в Павлодарской области – 572,

  • в СКО – 170,

  • в Туркестанской области – 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.

Данияр Кунафин
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