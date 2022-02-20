Меньше тысячи случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 61,
в Алматы – 263,
в Шымкенте – 9,
в Акмолинской области –42,
в Актюбинской области – 14,
в Алматинской области – 65,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 43,
в Жамбылской области – 12,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 72,
в Костанайской области – 73,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 73,
в СКО – 84,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 298 456 случаев.
3533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 259,
в Алматы – 902,
в Шымкенте – 401,
в Акмолинской области – 360,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 232,
в Атырауской области – 210,
в ВКО – 31,
в Жамбылской области – 64,
в ЗКО – 31,
в Карагандинской области – 61,
в Костанайской области – 125,
в Кызылординской области – 30,
в Мангистауской области – 60,
в Павлодарской области – 572,
в СКО – 170,
в Туркестанской области – 25.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.