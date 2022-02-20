Меньше тысячи случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 61,

в Алматы – 263,

в Шымкенте – 9,

в Акмолинской области –42,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 65,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 43,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 72,

в Костанайской области – 73,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 84,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 298 456 случаев.

3533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 259,

в Алматы – 902,

в Шымкенте – 401,

в Акмолинской области – 360,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 232,

в Атырауской области – 210,

в ВКО – 31,

в Жамбылской области – 64,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 61,

в Костанайской области – 125,

в Кызылординской области – 30,

в Мангистауской области – 60,

в Павлодарской области – 572,

в СКО – 170,

в Туркестанской области – 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.