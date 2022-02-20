Восемь казахстанцев скончались от КВИ за сутки

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272+ и 1145 КВИ-), из них в стационарах находятся 4545 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 872.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 258 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 105,

на аппарате ИВЛ – 77.