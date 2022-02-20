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09:12 20.02.2022

Восемь казахстанцев скончались от КВИ за сутки

смертность Казахстан КВИ Фото: Zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали меньше тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272+ и 1145 КВИ-), из них в стационарах находятся 4545 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 872.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 258 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 105,

  • на аппарате ИВЛ – 77.

КВИ Казахстан

Фото: Минздрав РК

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