09:12 20.02.2022
Восемь казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали меньше тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272+ и 1145 КВИ-), из них в стационарах находятся 4545 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 872.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 258 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 105,
на аппарате ИВЛ – 77.
Фото: Минздрав РК